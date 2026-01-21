Son Mühür- Ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yapılan testlerde yasaklı madde bulgusuna rastlanan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. Eyüboğlu, evinden uyuşturucu madde çıktığı yönündeki haberleri reddetti.

“Benim evimden herhangi bir madde çıkmadı”

Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir yoruma yanıt veren Eyüboğlu, bazı görsellerin ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Oyuncu, kendisiyle ilgisi olmayan kişilerden ele geçirilen maddelerin, daha fazla dikkat çekmek amacıyla kendi eviyle ilişkilendirilerek servis edildiğini belirtti. Eyüboğlu, bu süreçte fotoğraflarının da kullanıldığını dile getirdi.

“Haberlere temkinli yaklaşılmalı”

Açıklamasında kamuoyuna da mesaj veren Eyüboğlu, yayımlanan haberlerin doğruluğunun sorgulanması gerektiğini vurguladı. Günümüzde bir bilginin doğru kabul edilmeden önce defalarca değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ne olmuştu?

8 Ekim 2025’ten itibaren ünlü isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden alınan saç ve kan örneklerinde yasaklı maddelere rastlandığı açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında Ezgi Eyüboğlu’nun yanı sıra Cihan Şensözlü, Melisa Döngel, İrem Sak ve Senna Yıldız da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından, Eyüboğlu’nun da dahil olduğu bazı kişilerde uyuşturucu madde bulgusu tespit edildiği kamuoyuna yansımıştı.