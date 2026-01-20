Son Mühür- Giorgio Armani ve Karl Lagerfeld ile birlikte İtalyan modası denildiğinde ilk akla gelen isim olan Valentino Garavani 93 yaşında yaşama veda etti.

Kırmızı ve koyu kırmızının harmanlandığı renk tonu kıyafetleriyle dikkati çeken Valentino, 1959'da ilk kez moda dünyasına tanıttığı bu renge Valentino kırmzısı denmesine kapı aralamıştı.

Valentino, 2022'de yayımlanan "Rosso" (Kırmızı) adlı kitabında,

"Bence kırmızı giyen bir kadın her zaman harikadır, o bir kahramanın mükemmel imgesidir" diye yazmıştı.

Koleksiyonlarının her birine en az bir kırmızı elbise eklerdi.

Roma'daki evinde...



İtalya'nın en ünlü lüks moda evlerinden birini kuran ve sektörde "imparator" olarak bilinen İtalyan moda tasarımcısı Valentino, vakfının yaptığı açıklamaya göre Roma'daki evinde hayatını kaybetti. 93 yaşındaydı.

Ölüm nedeni henüz bilinmiyor.



Sinemaya tutkuyla bağlı olan sanatçı, gençliğinde "sinemanın güzel kadınları" diye adlandırdığı, aralarında 1950'lerin Hollywood yıldızları Lana Turner ve Judy Garland'ın da bulunduğu isimleri giydirmeyi hayal ediyordu.

Elizabeth Taylor, gişe rekorları kıran "Spartacus" filminin galası için beyaz bir Valentino elbise tercih etmişti.

Güzel olmak istiyorlar...



Valentino, daha sonra Elizabeth Taylor'ın gelinliğini tasarladı ve Sharon Stone ve Penelope Cruz da dahil olmak üzere birçok Oscar ödüllü oyuncunun ilk tercihi oldu.

İlk bakışta sade görünen romantik tasarımları, incelikli detaylarla doluydu. Valentino, "Güzelliği seviyorum," demişti. "Bu benim suçum değil. Ve kadınların ne istediğini biliyorum: güzel olmak istiyorlar."

Jackie Kennedy'yi de giydiren ünlü tasarımcı, 2008'deki emekliliğinden önce kendi adıyla bir iş imparatorluğu kurmuş ve bu imparatorluğu Katar fonu Mayhoola'ya 700 milyon avroya satmıştı.

