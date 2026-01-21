İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde dün gece saatlerinde sanat dünyasını yasa boğan trajik bir olay yaşandı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) bünyesinde koro sanatçısı olarak görev yapan 48 yaşındaki Emrah Erdem Gedik, ikamet ettiği binanın balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Genç yaşta gelen bu acı kayıp, hem komşuları hem de sanat camiası arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Beşinci kattan talihsiz düşüş

Olay, Bahçelievler Merkez Mahallesi’nde bulunan 13 katlı bir apartmanda, saat 22.38 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin balkonunda bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple dengesini kaybeden koro sanatçısı Emrah Erdem Gedik, beşinci kattan bina bahçesine düştü. Yüksekten beton zemine sert bir şekilde çakılan sanatçıyı gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Hastanedeki müdahaleler yetersiz kaldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Gedik’e ilk müdahaleyi düştüğü bahçede gerçekleştirdi. Ambulansla ivedilikle hastaneye kaldırılan sanatçı, burada ameliyata ve yoğun bakıma alındı. Ancak iç organlarında ve vücudunda meydana gelen ağır tahribat nedeniyle doktorların gösterdiği yoğun çaba sonuç vermedi. Emrah Erdem Gedik, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Adli Tıp süreci

Gedik’in vefat haberinin ardından cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Burada gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, sanatçının cansız bedeni defnedilmek üzere kederli ailesine teslim edildi. Emniyet güçleri, olayın bir kaza mı yoksa farklı bir durum mu olduğunu aydınlatabilmek adına binada ve balkon çevresinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. İDOB koro sanatçısının ani ölümüyle ilgili tahkikat devam ediyor.

