Uzun süredir yoğun bakımda tedavi altında bulunan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında yeni bir sağlık açıklaması paylaşıldı. Ortaylı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ünlü tarihçinin sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

“Dualarımız İlber Hoca’yla” başlığıyla yapılan açıklamada Ortaylı’nın tedavisinin hastanede sürdüğü ifade edildi.

Pazar günü entübe edildi

Paylaşılan bilgilere göre Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın pazar günü entübe edildiği belirtildi. Açıklamada, doktorların gözetiminde sürdürülen tedavi sürecinde sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun yakından takip edildiği aktarıldı.

Tedavi süreci yakından izleniyor

Açıklamada ayrıca Ortaylı’nın hastaneye yatırılma süreci ve tedavi sürecinin doktorlar tarafından titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Sağlık ekibinin tüm müdahaleleri dikkatle sürdürdüğü belirtilirken gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

İlber Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yattı.

Ardından tekrar taburcu oldu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu. Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı. Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil.



Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında Hürriyet'e bilgi veren İlber Hoca'nın kızı Tuna Ortaylı “Genel olarak organların yaşa bağlı yorulması kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor”