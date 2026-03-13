İsrail’in Lübnan’a yönelik hava operasyonları sürerken başkent Beyrut’ta yeni bir saldırı gerçekleşti. Lübnanlı kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının kentin güney banliyölerinde yer alan çeşitli noktaları bombaladığını açıkladı.

Saldırının özellikle yoğun yerleşim alanlarının bulunduğu bölgelerde gerçekleştiği bildirildi.

Saldırı öncesi tahliye uyarısı yapıldı

Kaynaklara göre saldırıdan kısa süre önce İsrail tarafından Beyrut’un Amrusiye bölgesinde yaşayan sivillere tahliye uyarısı yapıldı. Uyarının ardından bölgede bulunan bir bina hava saldırısıyla hedef alındı.

Saldırının ardından bölgede büyük patlamalar meydana geldi.

Birden fazla bölge vuruldu

Lübnanlı kaynaklar, hava saldırılarında San Teriz ve El-Leyleki bölgelerinin de hedef alındığını belirtti. Patlamaların kentin farklı noktalarından duyulduğu ifade edilirken hedef alınan bölgelerden yoğun duman yükseldiği bildirildi.

Saldırılarda bazı binaların ciddi şekilde zarar gördüğü ve çevrede geniş çaplı maddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı

Saldırının ardından bölgeye acil durum ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Yetkililer, saldırıda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Lübnan’da can kaybı artıyor

Beyrut’taki son saldırı, İsrail’in Lübnan’a yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşti. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre 28 Şubat’tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 687’ye yükseldi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

