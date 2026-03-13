Irak’ın kuzeyinde yer alan Mahmur bölgesinde bulunan Peşmerge–Fransa ortak askeri üssü drone saldırısının hedefi oldu. Saldırı sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yetkililer saldırının askeri tesisin bulunduğu noktaya yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi.
En az 6 Fransız askeri yaralandı
Erbil Valisi Omed Hoşnav, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda en az 6 Fransız askerinin yaralandığını duyurdu.
Yaralı askerlerin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, olayın ardından askeri ve güvenlik birimleri bölgede çalışma başlattı.
Saldırının İHA ile gerçekleştirildiği doğrulandı
Güvenlik kaynakları, saldırının insansız hava aracı (İHA) kullanılarak yapıldığını doğruladı. Patlamanın ardından üste kısa süreli alarm verildiği ve güvenlik güçlerinin çevrede geniş çaplı inceleme başlattığı belirtildi.
Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı
Saldırının ardından Mahmur çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken olayın sorumlularının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.