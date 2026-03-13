ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Irak’ta görev yapan bir KC-135 tipi yakıt ikmal uçağının düştüğünü açıkladı. Yapılan bilgilendirmede kazanın ABD’nin yürüttüğü Epic Fury Operasyonu sırasında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada olayın dost hava sahasında meydana geldiği ifade edilirken kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Kazaya iki uçak karıştı

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada olayda iki askeri uçağın yer aldığı bildirildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre uçaklardan biri Irak’ın batısında düşerken diğer uçak güvenli şekilde iniş yaptı.

Kazanın ardından bölgede kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

“Düşman ateşi nedeniyle olmadı”

CENTCOM, kazanın düşman saldırısı ya da dost ateşi sonucu gerçekleşmediğini vurguladı. İlk değerlendirmelere göre olayın teknik ya da operasyonel bir nedenle meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.

Yetkililer kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek yeni bilgiler ortaya çıktıkça kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Uçağın düştüğü bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından bölgeye askeri ekipler sevk edilirken kazaya ilişkin ayrıntılı inceleme başlatıldı.

