İsrail ordusu, İran’dan ülke topraklarına doğru füzeler fırlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, saldırının tespit edilmesinin ardından İsrail’in hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve füzelerin etkisiz hale getirilmesi için önleme operasyonlarının başlatıldığı belirtildi.

Yetkililer, saldırının ardından savunma sistemlerinin aktif şekilde çalıştığını ifade etti.

Hava savunma sistemleri önleme yaptı

İsrail ordusu tarafından yapılan bilgilendirmede, İran’dan fırlatılan füzelerin önemli bir bölümünün hava savunma sistemleri tarafından engellenmeye çalışıldığı aktarıldı.

Saldırı sırasında ülkenin bazı bölgelerinde alarm sistemlerinin devreye girdiği öğrenildi.

Bir füze açık alana düştü

İsrail İç Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise füzelerden birinin İsrail’in merkezinde bulunan açık bir alana isabet ettiği bildirildi.

Olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alınırken ekiplerin inceleme başlattığı belirtildi.

Can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı

Yetkililer saldırının ardından olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşmadı.

