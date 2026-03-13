ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Kadın Tarihi Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Trump, İran’a yönelik askeri operasyonlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik yürüttüğü operasyonların devam ettiğini belirtti.

“İran ağır bir bedel ödüyor”

Trump açıklamasında İran yönetimini sert sözlerle eleştirdi. İran’ı “terör ve nefretin ülkesi” olarak nitelendiren Trump, İran’ın yürütülen operasyonlar nedeniyle ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldığını savundu.

ABD Başkanı, İran’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini öne sürdü.

“Operasyonlar devam ediyor”

Trump, ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının sürdüğünü vurguladı. Washington yönetiminin süreç boyunca gerekli adımları attığını ifade eden Trump, ABD’nin bölgedeki politikalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Orta Doğu’daki gerilim sürüyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından bölgede tansiyon yüksek seviyede seyretmeye devam ediyor. Taraflar arasında karşılıklı açıklamalar sertleşirken bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.