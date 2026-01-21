Dünya genelinde uygun fiyat stratejisiyle dikkat çeken Temu, giyimden elektroniğe, aksesuarlardan akıllı telefonlara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Çin merkezli PDD Holdings çatısı altında faaliyet gösteren e-ticaret platformuna Türkiye’de başlatılan denetim, şirketin Avrupa pazarındaki faaliyetlerinin incelenmesinin hemen ardından gerçekleşti.

Resmi Gazete’nin 7 Ocak 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, yurt dışından posta veya kargo yoluyla yapılan gümrüksüz alışveriş uygulaması sona erdirildi. Böylece, uzun süredir uygulanan 30 euroya kadar vergi muafiyeti, 6 Şubat’tan itibaren tamamen yürürlükten kaldırılmış oldu. Yeni düzenlemeye göre, posta veya hızlı kargo yoluyla gelen ve ticari nitelik taşımayan, değeri 1.500 euroyu aşmayan eşya için vergi oranları menşe ülkeye göre belirlenecek. AB ülkelerinden gelen ürünlerde yüzde 30, AB dışı ülkelerden gelen ürünlerde ise yüzde 60 oranında tek ve maktu vergi uygulanacak.