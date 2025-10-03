Son Mühür- Dünyanın önde gelen çay markalarından, İngiltere merkezli Lipton, Türkiye’deki üretim stratejisinde önemli bir dönüşüme imza attı. Türkiye pazarında yaklaşık 39 yıldır kesintisiz faaliyet gösteren firma, Rize’deki yaş çay işleme tesislerinin mülkiyetini yerel bir üretici olan Özgür Çay A.Ş.’ye devretme kararı aldı. Bu anlaşma ile Lipton, Türkiye’deki fiili çay işleme tesislerini elinden çıkarmış oldu. Şirketten yapılan resmi açıklamayla, Rize Pazar ve Fındıklı’da bulunan tesislerin mülkiyetine sahip olan “Lipton Çay Üretim A.Ş.” hisselerinin Özgür Çay’a devri konusunda yürütülen görüşmelerin mutabakatla sonuçlandığı duyuruldu. Devir işleminin hukuki süreç gereği değerlendirme ve onay için Rekabet Kurulu’na sunulduğu belirtildi.

Küresel dönüşüm stratejisinin bir parçası

Lipton Teas and Infusions, bu stratejik adımı 2022 yılında Unilever’den ayrılıp bağımsız bir şirket haline gelmeleriyle başlayan küresel dönüşüm stratejilerinin bir parçası olarak açıkladı. Firmanın temel hedefi, iş modelini yenileyerek “en iyi çayı seçmek, harmanlamak ve çayseverlerle buluşturmak” gibi asıl güçlü yanlarına yoğunlaşmak. Bu amaç doğrultusunda Lipton, farklı uluslararası pazarlarda da çay tarlaları ile birlikte yaş çay alımı ve işleme tesislerini devrederek benzer adımlar attığını belirtti.

Piyasadan çekilme yok

Türkiye Today'de yer alan habere göre tesis devrine rağmen Lipton’un Türkiye pazarından tamamen çekilmeyeceği önemle vurgulandı. Şirket, ülkedeki operasyonlarına mevcut “Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” kimliğiyle devam edeceğini teyit etti. Firmanın Türkiye’deki çay üretimini durdurması, Türk üreticilerle olan iş birliğine zarar vermeyecek. Aksine, kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarına uygun olarak Türk tedarikçi iş ortaklarından çay alımına devam edeceğini ve ürünlerinin iç piyasada satışını sürdüreceğini duyurdu. Lipton’un Türkiye operasyonlarının kalbi ise 2025 yılında Sakarya’da 30 milyon Euro’luk yatırımla kurulan yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisinde atmaya devam edecek.