Son Mühür -İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, Pakistan’ın arabuluculuğunda ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Konsey, ABD’nin İran’ın sunduğu 10 maddelik planı kabul ettiğini öne sürerek, bu durumu “tarihi bir zafer” olarak nitelendirdi. Açıklamada, ABD’nin İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü, nükleer zenginleştirme hakkını ve yaptırımların kaldırılmasını kabul ettiği iddia edildi.

Konsey, müzakerelerin 10 Nisan Cuma günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlayacağını duyururken, görüşmelerin ABD’ye karşı “tam bir güvensizlik” ortamında yürütüleceğini vurguladı. İran’ın müzakereler için iki haftalık bir süre ayırdığı, bu sürenin tarafların mutabakatıyla uzatılabileceği belirtildi.

Açıklamada, süreç boyunca ülkede ulusal birliğin korunması gerektiği ifade edilirken, müzakerelerin sahadaki gelişmelerin devamı niteliğinde olduğu kaydedildi. Konsey, siyasi ve toplumsal tüm kesimlerin sürece destek vermesi ve bölücü söylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti.

İran’ın taleplerinde kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, müzakerelerin siyasi kazanımla sonuçlanması halinde bunun “büyük bir tarihi zafer” olarak görüleceği ifade edildi. Aksi durumda ise İran’ın hedeflerine ulaşana kadar sahadaki mücadelesini sürdüreceği ve olası tehditlere karşılık vermeye hazır olduğu kaydedildi.

İran basını ABD’ye sunulan 10 maddelik planı açıkladı

İran basını, Tahran yönetiminin ABD’ye sunduğu 10 maddelik teklifin detaylarını paylaştı. Söz konusu planın, bölgesel güvenlikten ekonomik yaptırımlara kadar birçok kritik başlığı kapsadığı belirtildi. Haberlere göre teklif; ABD’nin İran’a karşı saldırmazlık taahhüdü vermesi, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün sürdürülmesi ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin kabul edilmesi gibi maddeleri içeriyor.

Tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi ve İran’a tazminat ödenmesi de teklif kapsamında yer alıyor. ABD’nin bölgedeki askeri varlığını sonlandırması ve Lübnan başta olmak üzere tüm cephelerde çatışmaların sona erdirilmesi de maddeler arasında bulunuyor.

İran'ın 10 maddelik şartları

Hürmüz Boğazı açılacak

Geçiş kuralları İran tarafından belirlenecek

Gemi başına 2 milyon dolarlık ücret uygulanacak

Elde edilen gelir Umman ile paylaşılacak

Gelirler tazminat yerine yeniden inşa için kullanılacak

ABD saldırmayacağına dair garanti verecek

Savaş kalıcı olarak sona erecek

İsrail, Lübnan’daki saldırılarını durduracak

Tüm ABD yaptırımları kaldırılacak

Bölgedeki çatışmalar sona erdirilecek