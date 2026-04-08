Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen hava saldırısında Haşdi Şabi’ye bağlı bir komutan hayatını kaybetti. Saldırının, Bağdat’ın doğusunda yer alan Filistin Caddesi’nde gerçekleştirildiği bildirildi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Iraklı yetkililerin saldırının gerçekleştiği noktada incelemelerde bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Saldırının hedefi olan evin çevresinde güvenlik çemberi oluşturulurken, bölgeden gelen görüntülerde yoğun hareketlilik dikkat çekti.