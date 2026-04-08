Beyaz Saray, ABD ile İran arasında 10 Nisan’da Pakistan’ın başkenti İslamabad’da başlaması beklenen müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yüz yüze görüşmelere yönelik temasların sürdüğünü belirterek, “Başkan ya da Beyaz Saray tarafından resmi bir açıklama yapılmadıkça hiçbir gelişme kesinleşmiş sayılmaz” dedi.

Görüşmelere ABD adına Başkan Yardımcısı JD Vance, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın katılmasının beklendiği ifade edildi.