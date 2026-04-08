Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin arabuluculuğunda ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan geçici ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. Şerif, İran ile ABD’nin müttefikleriyle birlikte, Lübnan dahil tüm cephelerde geçerli olacak şekilde derhal ateşkese vardığını duyurdu.

Taraflar 10 Nisan’da yeniden masada

Şerif, ateşkese varılmasından dolayı her iki ülkenin liderine teşekkür ederek, tüm anlaşmazlıkların kalıcı biçimde çözülmesi amacıyla taraf heyetlerini 10 Nisan 2026 Cuma günü İslamabad’a davet ettiğini açıkladı.

Tarafların sürece yapıcı bir yaklaşım sergilediğini belirten Şerif, İslamabad’da gerçekleştirilecek görüşmelerin kalıcı barışa zemin hazırlamasını umduklarını ifade ederek, önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin paylaşılabileceğini söyledi.