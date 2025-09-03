Son Mühür - Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarında değişikliklere yol açtı. Akaryakıt sektörü yetkilileri, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapılacağını açıkladı. Zamla birlikte motorinin bazı bölgelerde litre fiyatı 56 liraya kadar yükselecek.

60 liraya ulaşacak

Brent petrol fiyatı 68 dolar seviyelerinde olmasına rağmen, rafinerilerin kar marjları nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının önümüzdeki haftalarda da sürmesi endişe konusu. Sektör yetkilileri, geçtiğimiz aylardaki gibi Brent petrolün 70 doların üzerine çıkması durumunda, motorin ve benzinde ilk defa 60 TL seviyelerinin görülebileceğini ifade ediyor.

3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:

MOTORİN

İstanbul (Anadolu): 52.09 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.21 TL/L

Ankara: 53.17 TL/L

İzmir: 53.51 TL/L

BENZİN

İstanbul (Anadolu): 52.76 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52.91 TL/L

Ankara: 53.7 TL/L

İzmir: 54.04 TL/L