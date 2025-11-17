Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite–sanayi entegrasyonunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında yeni bir toplantıya ev sahipliği yaptı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında düzenlenen toplantıya, bazı üniversite rektörleri ile sektör temsilcilerinden oluşan Komisyon katıldı.

Özvar, toplantıda yaptığı değerlendirmede, dijital dönüşüm, yapay zekâ uygulamaları ve yeşil üretimin yükseköğretim ile iş dünyası arasında güçlü bir bağ gerektirdiğini söyledi.

“Üniversite–sektör ilişkisi artık tercihe bağlı değil, zorunluluk”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) gibi kurumlarla yürütülen işbirliklerine dikkat çeken Özvar, yükseköğretimde beceri temelli müfredatlara ve uygulamalı eğitim modeline ağırlık verdiklerini belirtti.

“Bugün ele aldığımız tüm başlıkların ortak amacı, üniversiteleri sektörle daha güçlü ilişkilendiren yeni bir ekosistem kurmak” diyen Özvar, eksen kaymasının yalnızca akademik üretimle sınırlı olmadığını, mezunların iş dünyasının beklentileri doğrultusunda yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

OSB–MYO modelinde genişleme hazırlığı

Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları (OSB-MYO) modelinin başarılı sonuçlar verdiğini dile getiren Özvar, bu okullarda eğitimin doğrudan üretim sahasında gerçekleştiğini, mezunların istihdam oranlarının yükseldiğini ifade etti.

“Hedefimiz OSB–MYO modelini bütün organize sanayi bölgelerine yaymak” diyen YÖK Başkanı, TOBB ve İSO ile imzalanan protokollerin sanayi ile üniversite arasındaki Ar-Ge köprüsünü güçlendireceğini söyledi.

Staj sistemi değişiyor: Verimsiz stajlar tarihe karışıyor

Özvar, üniversite öğrencilerinin iş başında deneyim kazanmasını sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yeni model kapsamında:

20 günlük klasik staj uygulamaları kaldırılacak,

Yerine işyeri temelli mesleki eğitim getirilecek,

Ön lisans programlarında 3+1, 2+2,

Lisans programlarında 7+1, 6+2 uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Pilot uygulama için Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara seçildi.

“Bu büyük bir dönüşümün habercisi”

İş dünyasında sık sık dile getirilen “ara eleman sorunu”na değinen Özvar, bunun tek başına üniversite mezunu sayısıyla açıklanamayacağını, asıl meselenin yeni meslekler ve değişen üretim süreçlerine uyum olduğunu söyledi.

“Bu, büyük bir dönüşümün habercisidir” diyen Özvar, üniversitelerin ve sektörün birlikte hareket ederek Türkiye’nin ulusal beceri kapasitesini büyütmesi gerektiğini ifade etti.

Üniversiteyi 3 yılda bitirme uygulaması geliyor

YÖK Başkanı Özvar’ın üzerinde durduğu en dikkat çekici başlıklardan biri, üniversitelerde dönem kısaltma uygulaması oldu. Yeni modele göre başarılı ve isteyen öğrenciler, aynı müfredatı tamamlamak şartıyla üniversiteyi 3 yılda bitirebilecek.

Özvar, düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız öğrencilerin müfredattan vazgeçmesi değil, daha hızlı ilerleyebilenlerin önünü açmak. Programın tüm çıktılarının kazanıldığı test edildiğinde, başarılı öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilecek.”

Yeni modelin önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya alınacağı belirtildi.

Eğitimde yeni dönem başlıyor

Yapılacak düzenlemelerle birlikte yükseköğretimde:

Beceri temelli eğitim,

İş başı deneyimi,

Sektörle ortak üretim,

Dinamik ve uyarlanabilir programlar

merkeze alınacak.

YÖK, üniversiteler, özel sektör ve kamu kurumlarının işbirliğiyle tüm eğitim ekosistemini yeniden yapılandırmayı hedefliyor.