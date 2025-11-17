Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, ülkesinin Türkiye ile vizesiz seyahati askıya alma kararının çok kısa süre içinde geri çekileceğini açıkladı. İbrahimovic, başkent Podgoritsa’da resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke ilişkilerini ve vize tartışmasını değerlendirdi.

“Kararın iptali için 10–15 günlük sürece inanıyorum”

Türkiye ile vizesiz seyahatin askıya alınmasının ardından süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten İbrahimovic, şu ifadeleri kullandı:

“Başbakan Milojko Spajic ile sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararının 10–15 gün içinde kaldırılacağına inanıyorum.”

İbrahimovic, kararın ardından Türkiye’nin Karadağ’daki temsilciliklerinde ciddi bir yoğunluk yaşandığını da aktardı.

Vize kararını tetikleyen olayın asılsız olduğu ortaya çıktı

Karadağ’da ekim ayı sonunda yayınlanan haberlerde, Podgoritsa’da Türk vatandaşlarının karıştığı öne sürülen bıçaklı saldırı iddiaları gündeme gelmişti.

Bu iddiaların ardından Karadağ Başbakanı Spajic, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Mahkeme: “Tutuklanan iki kişinin olayla ilgisi yok”

Söz konusu iddialar kısa süre içinde yalanlandı. Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişinin Türk vatandaşı olmadığını, zanlıların saldırıyla hiçbir ilgisi bulunmadığının anlaşıldığını ve bu nedenle serbest bırakıldıklarını açıkladı.

İki ülke ilişkilerinde normalleşme sinyali

Karadağ hükümetinin, yanlış bilgilere dayandığı ortaya çıkan olay sonrası aldığı vize kararını kısa süre içinde geri çekmesi beklenirken, açıklamalar Ankara–Podgoritsa hattında ilişkilerin yeniden normalleşeceğine işaret ediyor.