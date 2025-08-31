Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan KAF Teknoloji Takımı, geliştirdikleri yapay zekâ destekli otonom insansız hava aracıyla (İHA), TEKNOFEST 2025 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. Ekip, jüriden 91 puan alarak finale adını yazdırdı. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA; özgün yazılımı, aerodinamik tasarımı ve üstün görev yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti.

"Tam Bağımsız Türkiye" hedefiyle yola çıktılar

Takım kaptanı ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Muhammed Talha Yetimoğlu, projenin başlangıç hikayesini ve hedeflerini anlattı. Yetimoğlu, "KAF Teknoloji, 2022 yılında üniversite öğrencileri tarafından yerli ve millî teknolojiler geliştirmek amacıyla kuruldu. Amacımız, 'Tam Bağımsız Türkiye' vizyonu doğrultusunda insansız hava sistemleri üreterek ülkemize değer katmak" dedi. Ekibin yazılım, elektronik ve mekanik alanlarında uzmanlaşmış öğrencilerden oluştuğunu belirten Yetimoğlu, bu başarıyı ekip çalışmasına bağladı.

Geçen yıl ikinci oldular, Bu yıl şampiyonluğa koşuyorlar

Takımın bugüne kadar sabit kanat, VTOL (dikey iniş kalkış) gibi farklı tipte dronları tamamen yerli imkanlarla geliştirdiğini vurgulayan Yetimoğlu, TEKNOFEST gibi yarışmaların yerli teknoloji gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. 2023 yılında ikincilik elde ettiklerini hatırlatan Yetimoğlu, "Bu yıl yaklaşık 2000 takımın başvurduğu yarışmada 91 puanla finale yükselmek bizim için büyük bir gurur" diye konuştu.

"Selçuk Bayraktar gibi öncü mühendislerin izinden gittiklerini" söyleyen Yetimoğlu, geliştirdikleri dronun mekanik, yazılım ve elektronik sistemlerinin tamamının kendi tasarımları olduğunu, gömülü yazılımlar ve kontrol sistemlerini de kendilerinin ürettiğini ekledi.

Yüksek performanslı ve güvenilir sistemler

Takım üyelerinden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Alperen Ergül, geliştirdikleri sistemlerin teknik detaylarına ışık tuttu. Ergül, yerli üretime odaklanarak katma değer oluşturduklarını belirterek, "Güçlü atım kartı, uçuş kontrol kartı, elektronik hız kontrolcüsü gibi bileşenleri kendimiz üretiyoruz. Donanımları tasarlıyor, ardından gömülü yazılımları yüklüyoruz. Bu, sistemlerimize hem güvenlik hem de esneklik katıyor" dedi.

Geliştirdikleri İHA'nın özelliklerini sıralayan Ergül, aracın 10 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine, 30 dakika uçuş süresine ve 60 kilometre haberleşme menziline sahip olduğunu belirtti. Ergül, "Bu sayede aracımızı hem manuel hem de otonom olarak uçurabiliyoruz. Uçuş esnasında yer kontrol istasyonundan müdahale etme imkanı, görünür mesafenin dışındaki görevlerde büyük bir önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Görev başarısı için gelişmiş yazılım altyapısı

Takımın yazılım birim sorumlusu ve Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mustafa Kale ise projenin yazılım ayağını anlattı. Kale, yarışmada kendilerinden beklenen sekiz çizme, yük bırakma ve yük alma gibi görevleri yazılımsal olarak başarıyla simüle ettiklerini söyledi.

Geliştirdikleri yazılımı üç ana başlıkta özetleyen Kale, bu başlıkları görüntü işleme, yer kontrol sistemi ve simülasyon olarak sıraladı. "Görüntü işleme tarafında, kameradan alınan verilerle bilgisayarlı görü tekniklerini kullanarak aracın yönelmesini sağlıyoruz" diyen Kale, kendi geliştirdikleri yer kontrol sistemi sayesinde tüm uçuş verilerini gerçek zamanlı izleyebildiklerini ve gerekli durumlarda komut verebildiklerini ifade etti. Kale, simülasyon altyapısının ise fiziksel donanıma gerek kalmadan test yapma ve olası hataları uçuş öncesinde tespit etme imkanı sağladığını belirtti.