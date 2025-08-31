Son Mühür- ‘’Reklam yapıyor gibiyim ama anlatmadan geçemeyeceğim. ABD'de sınırlı test noktalarında Tesla satın alanlara araçları otonom (şöförsüz) olarak teslim edilmeye başlanmış.’’ Hatırlatmasında bulunan ünlü girişimci ve iş insanı Alphan Manas, Elon Musk’ın Tesla’yla otomotiv sektörünü geri dönüşü olmayan bir şekilde dönüşüme zorladığına dikkat çekti.

‘’Yıllardır söylüyorum, Elon Musk bence tüm devlet başkanlarından daha çok korunması gereken kişi. Çünkü dünyayı o değiştirecek.’’ Diyen Manas,

‘’Önce otomotiv dünyasının tümüyle konsolide olmasına neden olacak. Çünkü her sene fiyatları dramatik bir şekilde düşmeye devam edecek. Nasıl mı?:

Siz olsanız hangisini alırsınız?

Bilindik markalar 847 parçadan oluşan şasiyi tek tek birleştirirken, Tesla (Model 2 için) tek defada döküyor.

Tüm parçaların (mikroişlemciler dahil) yüzde 79'u Tesla tarafından üretiliyor.

Her 4.5 saniyede 1 araba üretiyor. Bu da ona işçilikte $4.100 avantaj sağlıyor.

Bayiye $8.400 vermiyor. Çünkü bayisi yok.

Garanti süresi içinde diğer üreticilerden $2.400 daha az harcıyor.

Bakım, enerji (yakıt) harcaması ve yüksek tüketim zamanlarında dağıtım şirketine geri elektrik satması sayesinde Tesla Model 2'nin Sahip Olma Toplam Maliyeti $14.999'a gelirken Honda Civic'in $26.800'e geliyor.

Ne dersiniz, bu şartlar altında hangi aracı tercih edersiniz?’’ diye sordu.