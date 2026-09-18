Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Zafer Koç, sektörün içinde bulunduğu problemleri değerlendirerek özellikle artan işçilik ve finansman maliyetlerinin esnafları zor duruma soktuğunu aktararak, konuyla ilgili çözüm önerilerini sıraladı.

Zafer Koç: Kayıpları telafi edecek vaktimiz artık kalmadı

Mobilya sektörünün iç piyasada ciddi bir rekabet kaybı yaşadığını söyleyen ve gençlerin mesleğe yönelik ilgisinin artırılması gerektiğini savunan İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Zafer Koç, problemlerin çözümleriyle ilgili çözüm önerilerinin haızrlanması gerektiğini belirterek, "Mobilya sektörümüz, artan işçilik ve finansman maliyetleri nedeniyle küresel pazarlarda ve iç piyasada ciddi bir rekabet kaybı yaşıyor.

Bu kayıpları telafi edecek vaktimiz artık kalmadı. Esnafımızın finansmana erişimi acilen kolaylaştırılmalı, üretimin önünü açacak somut adımlar bir an önce atılmalıdır. Geleceğimiz ise üreten gençlerimizin ellerinde. Gençlerimizi sadece kafelerde oturan değil; atölyede, fabrikada, tasarımda, markada, üretimde geleceğini kuran bir nesil olarak yetiştirmek zorundayız" dedi.

"Önce üretim, sonra refah..."

Öte yandan, üretmeyen bir toplum refahını sürdüremez diyen ve gençleri üretimle buluşturmak zorunda olduklarının altını çizen Başkan Koç, açıklamasını şu sözlerle sürdürü: "Bunun yolu; yeni üretim sahaları, okul-sanayi iş birliğini güçlendirmekten, mesleki eğitimi ve özellikle meslek liselerimizin ağaç işleri bölümlerini, iç mekan tasarımı, markamızı güçlendirmek daha fazla desteklemekten geçiyor.

Üretim alanlarındaki meslekleri gençlerimiz için yeniden cazip ve itibarlı hale getirilmelidir. Çünkü üretmeyen bir toplum, refahını sürdüremez. Çalışmak zorundayız. Üretmek zorundayız. Gençlerimizi üretimle buluşturmak zorundayız. İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası olarak; esnafımızın maliyetlerinin düşürülmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, esnaf kredi kefaletlerin kredileri artırması ve üretimin güçlendirilmesi kaçınılmazdır. Önce üretim, sonra refah"