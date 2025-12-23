Ünlü isimlerle olan birliktelikleri ve ardından oyuncu Alina Boz ile yaptığı evlilikle dikkat çeken Evirgen, "Emirgan Group" bünyesindeki mekanlarıyla da iş dünyasında yer alıyor. Sinema alanındaki çalışmaları ve işletmecilik kariyerini bir arada yürüten isim, babasından devraldığı bayrağı farklı sektörlere taşıyor.

Umut Evirgen Kimdir?

Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 35 yaşında olan Evirgen, yükseköğrenimini New York’ta Berkeley College’da İşletme alanında tamamladı. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sinema-TV alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

Eğitim hayatının ardından hem aile mesleği olan işletmeciliğe hem de tutkusu olan sinemaya yöneldi. Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Ben Bir Denizim", "Kimya" ve "Annesinin Kuzusu" gibi uzun metrajlı filmlerle festivallerde boy gösterdi. Aynı zamanda La Boom, Teras Emirgan, Pizza Emirgan gibi popüler mekanların işletmeciliğini yapıyor.

Ailesi ve Kökeni: Annesi Kim, Babası Nereli?

Umut Evirgen’in babası, Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından Kemal Evirgen’dir. "Set Kemal" lakabıyla bilinen Kemal Evirgen, ünlü Set Kebap ve Biges gibi işletmelerin sahibi olarak tanınıyor. Aslen Elazığlı olan Kemal Evirgen, İstanbul Levent’teki mekanlarıyla sanat ve iş dünyasının buluşma noktalarından birini yarattı. Dolayısıyla Umut Evirgen de baba tarafından aslen Elazığlıdır.

Umut Evirgen’in annesi ise kamuoyunda ve medyada babası kadar ön planda yer almıyor. Magazin basınından uzak bir yaşam süren annesi hakkında detaylı biyografik bilgiler bulunmuyor. Umut Evirgen, ailesine olan bağlılığını sık sık dile getirirken, babası Kemal Evirgen de oğlunun düğünü ve özel günlerinde yanında yer alarak desteğini gösteriyor.