Sosyal medyada ve yarışma kulislerinde adından sıkça söz ettiren Naz Lal Ceylan, disiplinli çalışmasıyla "Big5" formatının aradığı yıldız adaylarından biri olarak gösteriliyor. Hem üniversite eğitimini sürdüren hem de yoğun yarışma temposuna ayak uyduran Ceylan, jüri üyelerinden ve izleyicilerden aldığı olumlu tepkilerle finale doğru emin adımlarla ilerliyor.

Naz Lal Ceylan Kimdir?

Naz Lal Ceylan, 2006 yılında İstanbul’da doğdu. 19 yaşında olan genç yetenek, eğitim hayatına İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde devam ediyor. Küçük yaşlardan itibaren sanata ve estetiğe ilgi duyan Ceylan, mimarlık eğitiminin getirdiği disiplini sahne sanatlarıyla birleştiriyor.

Genç yaşına rağmen olgun tavırları ve hedef odaklı yapısıyla dikkat çeken Naz Lal, üniversite eğitimiyle kariyer hedeflerini eş zamanlı yürütüyor. Mimarlığın gerektirdiği görsel algı ve tasarım yeteneğini, sahne şovlarındaki estetik duruşuna yansıtıyor. Sosyal medya platformlarında da aktif olan Ceylan, sade ve etkileyici tarzıyla takipçi sayısını her geçen gün artırıyor.

Big5 Yarışmasındaki Performansı ve Rolü

Big5 2. sezonunda Grup 1 bünyesinde yer alan Naz Lal Ceylan, grubun "Main Vocal" (Ana Vokal) pozisyonunu üstleniyor. Tolga Akış tarafından açıklanan grup dağılımında Ece Su, Elvin, Miray ve Elif Eylül ile birlikte aynı ekipte yer alıyor. Sadece sesiyle değil, dans yeteneğiyle de sahnede bütünlüklü bir performans sergiliyor.

Yarışma sürecinde "Yaratıcı koreografiler" ve "Güçlü sahne enerjisi" gibi nitelikleriyle tanımlanan Naz Lal, özellikle takım çalışmalarındaki uyumuyla öne çıkıyor. Mimarlık öğrencisi olmasının verdiği detaycı bakış açısını performanslarına yansıtan yarışmacı, Big5 Türkiye platformunda sezonun en güçlü adayları arasında yerini koruyor.