Son Mühür / Atakan Başpehlivan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kültürpark'ta gerçekleşen kitap fuarında gerçekleşen "Vatan yahut Silivri" söyleşisinde iktidara eleştirilerde bulunarak, söyleşi sonunda imza günü gerçekleştirdi.

Ümit Özdağ: İktidar olduğumuzda Maliye Bakanı yurt dışına gitmeyecek

AK Parti iktidarının vatandaşın sefaletten nasıl kurtulur diye bir dertlerinin olmadığını kaydeden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "AK Parti yönetiminin ülke halkı sefaletten nasıl kurtulur diye emeklilere düzgün maaşı nasıl veririz diye bir dertlerinin olmadığını görüyoruz. AK Parti Türkiye'ye hiç bir çözüm getirmeyecek ve ekonomik buhranın bedelini ödeyeceğiz. Peki ne yapmak gerekiyor? Yapmamız gereken şey bu ülkenin zengin kaynaklarını çaldırmadan Türk halkı için harcamak.

Bunun için ekonomiye bakış açımızı değiştirmek gerekiyor. Biz iktidara geldiğimizde bizim Maliye Bakanımız borç para için yurt dışına gitmeyecek, çünkü borç para aramayacağız. Önce israf edilen paraları geri getireceğiz. Yılda bir buçuk milyar liraya yakın para döviz büfelerinden alınıyor ve yurt dışına transfer ediliyor. Bu arada bizim işçimiz işsiz kalıyor ve sigorta sistemimiz çöküyor." diye konuştu.

"Türk reel sektörü çöküyor"

Öte yandan, konuşmasında emeklilerin yaşadığı problemlere de denen Özdağ şu ifadeleri kullandı: "Kur korumalı mevduat çıkardılar. Kazanç elde edenlerin elde ettikleri kazanç için ödedikleri vergi sıfır. Siz rantçıların iktidarısınız. Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden kurulması gerekiyor, bunu biz gerçekleştireceğiz.

İstanbul küçücük bir alan ve burada 20 milyon insan yaşıyor ve bu kent muhtemelen büyük bir deprem yaşayacak. İstanbul'da ağır sanayi olmaz buraların başka yerlere kayması gerekiyor. İstanbul kültür ve eğitim başkenti olabilir ancak. Emeklilere topum olarak borçluyuz. Benim emeklimin 3 milyonu çalışmaya devam ediyor. Bu insanların tekrardan onurlu maaş alabilir hale gelmesi lazım.

Eskiden emekliler tazminatları ile ev alırdı, şu an otomobil bile alamıyor. Türk çiftçisi depremzede gibi enkazın altından bağırıyor ve ses yok. Türk reel sektörü de çöküyor. Geçtiğimiz yıllara kadar AK Parti'yi savunan Abdullah Kiğılı bile söylüyor bunu, muhalif olmakla ilgisi yok. Onun için biz köye dönüşleri teşvik edeceğiz. Köy okullarını yeniden açacağız."