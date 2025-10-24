Türkiye'de siber güvenlik alanına yönelik yeni adımlar dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla kamu kurumlarında birçok önemli atama gerçekleşti. Bu atamalar arasında Siber Güvenlik Başkanlığı’na yapılan görevlendirme özellikle ön plana çıktı. Dijital dünyada kritik öneme sahip bu birimin başına Ümit Önal atandı. Pek çok kişi Ümit Önal’ın kariyer geçmişi ve tecrübelerini merak ediyor.

Ümit Önal, kamu kurumlarında üst düzey görevlere getirildiği bu yeni pozisyonuyla birlikte Türkiye’nin teknolojik güvenliği alanında çalışmalar yürütüyor. Siber Güvenlik Başkanlığı, başta kurumlar olmak üzere tüm Türkiye için bilgi güvenliği ve dijital tehditlerle mücadelede merkezi rol üstleniyor. Bu başkanlık, ülkedeki kurumların siber saldırılara karşı savunma mekanizmalarını güçlendirmeyi ve vatandaşların dijital hizmetlerde güvenliği açısından önemli sorumluluklar taşıyor.

Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal kimdir?

1971 yılında İstanbul’da doğan Ümit Önal, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Kariyerine 1994 yılında medya sektöründe başladı. Özellikle televizyon reklamcılığı alanında uzun süre görev aldı. Önal, 2007 ile 2015 yılları arasında ATV ve Turkuvaz Medya Grubu’nda reklam koordinatörlüğü, genel müdürlük ve icra kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2015 yılında ise TMSF’ye geçen Show TV'nin genel müdürü oldu, aynı yıl haziran ayında bu görevinden ayrıldı.

Siber güvenlik alanı, son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de büyük bir öneme sahip. Dijital tehditlerin ve saldırıların sayısı giderek artıyor. Türkiye’de sadece 2024 yılının ilk yarısında, resmi verilere göre binlerce siber saldırı vakası bildirildi. Siber Güvenlik Başkanlığı; bu vakalara müdahale, yeni yapay zekâ temelli güvenlik sistemleri kurma ve personel eğitimleri düzenleme gibi faaliyetlerle dikkat çekiyor. Başkanlığın öncelikleri arasında kamu kurumları ve kritik altyapı işletmelerinin koruma altına alınması yer alıyor.

Türkiye’nin dijitalleşen dünyada güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı, Ümit Önal’ın liderliğinde kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve uluslararası standartlarda güvenlik önlemleri geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli ismin yeni görevinde ağırlıklı olarak veri ihlali risklerini azaltma, güçlü şifreleme teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve toplumsal farkındalık oluşturma gibi konulara odaklanması bekleniyor.