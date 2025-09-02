Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 kişi ile ulusal seviyede aranan 2 kişinin, yurtdışındaki ülkelerden Türkiye’ye iade edildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, paylaşımında operasyonun Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan’da gerçekleştirildiğini belirtti.

Suçluların yakalanma detayları

Bakan Yerlikaya, yakalanan suçluların isimlerini ve işledikleri suçları şöyle açıkladı:

Gürcistan: T.G. (örgüt kurmak ve üye olma, yağma, tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, basit yaralama), M.A. (çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma), M.A.D. (yağma), C.Y. (yağma, hürriyetten yoksun kılma, yaralama), S.S. (kasten öldürme), M.D. (çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı), K.D. (kasten öldürmeye teşebbüs – 4 kez), E.Ç. (örgüte üye olma ve dolandırıcılık)

Arnavutluk: K.K. (bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık), T.Y. (silah ve mermi bulundurma)

Senegal: O.G. (çocuğun cinsel istismarı)

Almanya: G.Ç. (uyuşturucu madde bulundurma, hırsızlık, banka veya kredi kartını izinsiz kullanma), M.C.Ü. (cebir ve tehdit ile hürriyetten yoksun kılma ve yağma)

Yunanistan: M.U. (göçmen kaçakçılığı)

Operasyonel işbirliği ve teşekkür

Yerlikaya, operasyonlarda Adalet Bakanlığı, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber Suçlar, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığı birimlerinin koordineli çalıştığını belirtti. Bakan, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerini de operasyon başarısından dolayı tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar” ifadelerini kullandı.