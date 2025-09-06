Tüm yurtta 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılına sayılı günler kala veliler, kırtasiye alışverişi için mağazaların yolunu tuttu. Piyasada birçok ürün öğrencilerin sağlığını tehdit ederken Kırtasiyeci Osman Durdu, ürünlerde CE belgesi ile dünya standartlarına uygunluk ve sağlık belgelerinin bulunmasına gerektiğine dikkat çekti.

Eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala vatandaşlar, çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak üzere kırtasiyelere akın etti. Kırtasiyeciler, velilerin sağlıklı ve güvenilir ürünleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

CE belgesi olmayan ürünlere dikkat çekildi

Kırtasiyeci Osman Durdu, piyasa da merdiven altı olarak tabir edilen ürünlerin satışının arttığını belirterek, “Ucuz diye tüketiciler bu ürünleri almamalı. Çocuklar bunları elleriyle tuttuğu veya bedenlerine değdiği için cilt hastalıklarına neden olabilir. Ürünleri alırken markalı ve onaylı ürünleri tercih etmelerini öneriyoruz” dedi.

Durdu, ürünlerin ambalajlarında CE belgesi, dünya standartlarına uygunluk ve sağlık belgelerinin bulunmasına dikkat edilmesi gerektiğini ekledi:

“Çoğu markada bu belgeler mevcut. Merdiven altı ürünlerde ise bunları göremeyebiliriz. Ambalajların arkasındaki belgeleri kontrol ederek içeriklerine bakmalarını öneriyoruz.”