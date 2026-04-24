Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Çiğli ilçesinde bir gıda işletmesinde tespit edilen "tek tırnaklı hayvan eti" skandalı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yaşananların tepkisi devam ederken Son Mühür’e ulaşan Uluslararası Döner Federasyonu’ndan (UDOFED) sektörün itibarını korumaya yönelik dikkatleri çeken bir açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 16 Nisan 2026 tarihli denetim listesinde yer alan bilgilere göre, 'Dönerci Ali'nin Yeri' isimli işletmenin dana pide harcında uygunsuz et tespit edilmesi üzerine konuşan UDOFED Başkan Yardımcısı Yusuf Efiloğlu, söz konusu ihlalin doğrudan döner ürünüyle ilgili olmadığını vurguladı. Efiloğlu, münferit olayların milyonlarca kişiye istihdam sağlayan devasa bir sektöre mal edilmemesi gerektiğini belirterek, tüketicileri doğru bilgilendirme ve güvenilir işletmeleri tercih etme konusunda uyardı.

“Sektörün itibarına zarar veriyor”

“Söz konusu olay, doğrudan döner ürünüyle ilgili olmayıp, münferit bir gıda güvenliği ihlalidir” mesajı vererek açıklamalarda bulunan Efiloğlu, “Ancak bu tür haberlerin genelleştirilerek, köklü bir geçmişe ve uluslararası itibara sahip olan geleneksel ürünümüz döner ile ilişkilendirilmesi hem tüketicilerimizi yanıltmakta hem de sektörümüzün itibarına zarar vermekte. Uluslararası Döner Federasyonu olarak; gıda güvenliği ve toplum sağlığını her şeyin üzerinde tutan bir sivil toplum kuruluşu olduğumuzu önemle vurgulamak isteriz. Bu kapsamda, ilgili bakanlık ve yetkili kurumların denetimlerini artırma yönündeki çalışmalarını destekliyoruz” dedi.

“Güvenilir ve kurumsal işletme…”

Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayan döner sektörünün, işini doğru yapmayan münferit kişi veya işletmeler nedeniyle zarar görmesinin asla kabul edilebilir olmadığının da altını çizen Efiloğlu, “Bu vesileyle vatandaşlarımıza çağrımız; döner tüketiminde, denetim mekanizmalarına tabi, güvenilir ve kurumsal işletmeleri tercih etmeleri yönünde. Geleneksel lezzetimiz olan döner hem ülkemizde hem de dünyada en çok tüketilen fast food ürünlerinden biri olarak, kalite ve güven ilkeleri çerçevesinde varlığını sürdürmeye devam edecek” diye konuştu.