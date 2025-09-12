Son Mühür - Apple, Salı günü tanıttığı ultra ince iPhone Air modeliyle büyük ilgi topladı. Yalnızca 5,65 mm kalınlığındaki bu şık cihaz, parlak titanyum çerçevesi ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Ancak bu incelik, bazı özelliklerden vazgeçilmesini de beraberinde getirdi. Peki, iPhone Air modelinde hangi özellikler yer almıyor?

Bu özellikler yer almıyor

1. Batarya

iPhone Air, 3.149 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Günümüzde 5.000 mAh’lik bataryaların standart hâline geldiği, hatta 6.000 mAh ve üzeri bataryaya sahip telefonların yaygınlaştığı düşünüldüğünde, bu kapasite oldukça düşük kalıyor. Hatta Apple’ın kendi modelleriyle kıyaslandığında bile düşük olduğu söylenebilir. Daha kalın ancak daha kompakt yapıda olan iPhone 17’de 3.692 mAh, iPhone 17 Pro Max’te ise 4.832 mAh kapasiteli bataryalar bulunuyor. AB enerji etiketine göre iPhone Air yaklaşık 40 saat kullanım süresi sunarken, bu süre iPhone 17’de 41 saat, Pro Max modelinde ise 53 saate kadar çıkıyor. iPhone Air’in avantajlarından biri ise MagSafe desteğinin korunmuş olması. Bu sayede, Air modeline özel MagSafe pil paketi kullanılarak pil ömrü artırılabiliyor.

2. Şarj

Bu yıl tanıtılan iPhone 17 serisi, 40W hızlı şarj desteği sayesinde önceki modellere kıyasla daha kısa sürede şarj olabiliyor. Apple’ın verdiği bilgilere göre, yeni iPhone modelleri 20 dakika içinde %50 şarj seviyesine ulaşabiliyor. Öte yandan iPhone Air, önceki nesillerle aynı şarj hızını koruyor ve %50 seviyesine ancak 30 dakikada ulaşabiliyor.

3. Ana kamera

Apple, iPhone Air’in ince tasarımını koruyabilmek için telefonda yalnızca tek bir kameraya yer veriyor. Ancak bu kamera, Apple’ın en gelişmiş kamerası değil. Air’de kullanılan sensör, iPhone 17 ile aynı boyutta, yani 1/1,56 inç. Pro modellerde ise daha büyük, 1/1,28 inç sensör bulunuyor. 1000 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulan bir telefon için bu, önemli bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, iPhone Air video çekiminde 4K 60 fps ile sınırlandırılmışken, Pro modeller 120 fps’ye kadar kayıt yapabiliyor. ProRes, ProRes RAW ve Apple Log 2 gibi profesyonel video formatları da Air’de mevcut değil. Üstelik cihazda LiDAR sensörü de yer almıyor; bu sensör, Pro modellerde hızlı odaklama, gelişmiş portre çekimleri, artırılmış gerçeklik uygulamalarında hassasiyet ve 3D nesne taraması gibi özellikler için kullanılıyor.

4. 2x yakınlaştırma

iPhone Air’in 48 MP sensörü, sadece 2x kayıpsız yakınlaştırma imkanı sağlıyor ve bu seviyeden sonra görüntü kalitesi hızla azalıyor. Rakibi Galaxy S25 Edge’de telefoto kamera yer almamakla birlikte, 200 MP’lik ana kamerası sayesinde daha başarılı bir yakınlaştırma performansı sunması bekleniyor. 5. Ultra geniş açı lens Ultra geniş açı lens her zaman sık kullanılmasa da, belirli durumlarda oldukça faydalı olabiliyor ve iPhone modellerinde makro çekimler için de kullanılıyor. Ancak iPhone Air’de bu kamera bulunmuyor. 6. İşlemci iPhone Air, Pro modellerinde bulunan gelişmiş A19 Pro yonga setine sahip ancak GPU tarafında 6 çekirdek yerine 5 çekirdekli bir yapı kullanıyor. Bu yüzden grafik performansında Pro serisinin gerisinde kalıyor. Ayrıca, ince tasarımı ve buhar odası soğutma sisteminin olmaması nedeniyle genel performansının Pro modellere kıyasla daha düşük olması bekleniyor. Bellek açısından ise, diğer Pro modelleriyle aynı seviyede olan 12 GB RAM ile geliyor. 7. USB Çoğu kullanıcı USB-C bağlantısını sadece şarj amacıyla kullanırken, video ve fotoğraflarını kabloyla bilgisayara aktaranlar için USB 3.0 desteği büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak iPhone Air, Pro modellerin aksine yalnızca USB 2.0 hızını destekliyor. Pro modellerde harici depolama ile 4K 120 fps ProRes video kaydı yapılabiliyor; fakat Air’de ProRes desteği bulunmadığı için ve maliyet faktörü göz önünde bulundurulduğunda, Apple bu özelliği Air modeline eklememiş gibi görünüyor. 8. Hoparlör iPhone Air’de, sadece ahizeye entegre edilmiş tek bir hoparlör bulunuyor; alt kısımda ise herhangi bir hoparlöre yer verilmemiş. Bu tercih, ince gövde yapısı nedeniyle batarya için daha fazla alan kazandırmak adına yapılmış bir fedakarlık olarak öne çıkıyor. 9. SIM iPhone Air, fiziksel SIM yuvası bulunmayan ve yalnızca eSIM desteği sunan ilk iPhone modeli olarak öne çıkıyor. Bu durum birçok ülke için sorun oluşturmasa da, eSIM kullanımının henüz yaygınlaşmadığı ve çeşitli sıkıntıların yaşandığı Türkiye gibi ülkelerde kullanıcılar için zorluk yaratabilir.