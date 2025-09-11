Son Mühür - Apple, 38 ülkede distribütör kullanmadan doğrudan Apple Store aracılığıyla satış yapıyor. Bu ülkeler arasında iPhone 17 serisinin en pahalı ve en ucuz satıldığı ülkeler de netleşti. Türkiye, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Air modellerinin en yüksek fiyattan satıldığı ülke konumunda yer aldı.

En pahalısı Türkiye'de

Apple Store tarafından paylaşılan resmi fiyatlara göre iPhone 17'nin 256 GB modeli Türkiye’de 77.999 TL’den satışa sunuluyor. Bu tutar, yaklaşık 1.899 dolara denk gelerek Türkiye’yi dünyanın en pahalı iPhone 17’sine sahip ülke haline getiriyor. Türkiye’yi ikinci sırada 1.479 dolarlık fiyatla Brezilya izliyor. Öte yandan en uygun fiyatlı iPhone 17 ise 799 dolarla (yaklaşık 32.995 TL) ABD’de satışta. ABD’yi 815 dolarla Kanada, 842 dolarla ise Çin takip ediyor. Karşılaştırmanın, SIM kilidi olmayan “unlocked” modeller baz alınarak yapıldığı belirtildi.

Liste şu şekilde:

1. Türkiye: 1.889 dolar (77.999 TL)

2. Brezilya: 1.479 dolar

3. Norveç: 1.213 dolar

4. Macaristan: 1.194 dolar

5. İsveç: 1.180 dolar

36. Çin: 842 dolar

37. Kanada: 815 dolar

38. ABD: 799 dolar (32.993 TL)