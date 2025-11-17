İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, kent genelinde eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Kemalpaşa ilçesindeki Yenmiş Hürriyet İlkokulu’nda başlatılan tadilat ve yenileme çalışmalarıyla, öğrencilerin daha güvenli ve modern koşullarda eğitim görmesi hedefleniyor.

Başkan Kılıç: “Eğitim kurumlarının yanındayız”

İl Başkanı Burak Kılıç, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkü Ocakları olarak gençlerimizin yanı sıra eğitim kurumlarımızın da desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Yenmiş Hürriyet İlkokulu’ndaki bu adım, ihtiyaç duyan tüm okullara yayılacak kapsamlı bir hizmet programının başlangıcıdır” dedi.

İzmir genelinde destek hedefleniyor

Projeyle, sadece Kemalpaşa değil, ihtiyaç analizi yapılan diğer okullara da destek verilmesi planlanıyor. İlçe ve il genelinde eğitim altyapısının güçlendirilmesi, öğrencilerin öğrenim ortamlarının iyileştirilmesi öncelikli amaçlar arasında bulunuyor.