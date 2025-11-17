Son Mühür/ Beste Temel - TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın İzmir ve İstanbul Şubeleri tarafından hazırlanan X. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongre ve Sergisi (HPKON 2025), 12–15 Kasım tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’ndedüzenlendi. Hidrolik ve pnömatik alanındaki tek ulusal kongre olma özelliğini taşıyan etkinlik, bu yıl “Sürdürülebilirlik” temasıyla İzmir’i sektörün odağına yerleştirdi.

Dört gün boyunca yoğun bilimsel ve teknik program

Kongrede akışkan gücü teknolojilerindeki yenilikler, sektörün dönüşümü ve geleceğe yönelik beklentiler geniş bir çerçevede ele alındı.

Etkinlik kapsamında: 13 oturumda 39 bilimsel bildiri, 10 atölye çalışması, 4 kurs, 1 panel ve 3 yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Toplam 250 delege ile 170 atölye ve kurs katılımcısı, dört gün boyunca İzmir’de bir araya gelerek sektörün gündemini değerlendirdi. Enerji verimliliği, dijitalleşme, yapay zekâ uygulamaları, tasarım-modelleme teknikleri, sızdırmazlık ve komponent geliştirme gibi konular en çok ilgi gören başlıklar arasında yer aldı.

İzmir’de sektörün teknoloji vitrini açıldı

Kongre ile eş zamanlı olarak Hannover Fairs Turkey tarafından organize edilen sergi bölümünde, firmalar hidrolik-pnömatik sistemlerden otomasyon çözümlerine, sensör ve kontrol ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sergiledi.

İzmir’de kurulan bu teknoloji vitrini, firmalara hem mevcut iş birliklerini güçlendirme hem de yeni bağlantılar kurma imkânı sundu. Yeni ürünler ve sistem çözümlerinin tanıtıldığı fuar alanı, sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü.

Uygulamalı çalışmalar İzmir’de buluştu

HPKON 2025, teorik bilgi ile sahadaki uygulamaları bir araya getirerek katılımcılara kapsamlı bir deneyim sundu. Atölye çalışmaları ve kurslar, sahadaki teknik ihtiyaçlara yönelik uygulamalı eğitim imkânı sağladı.

Yuvarlak masa toplantılarında ise:

“Sektörümüzün Miladı ve Tarihten Yapraklar”,

“Sektörde Kariyer Olanakları ve Mesleki Gelişim”,

“Basınçla Gelen Sorumluluk; Güvenlik, Standartlar ve Verimlilik”

gibi başlıklar masaya yatırıldı.

İzmir, Türkiye’nin akışkan gücü platformuna ev sahipliği yaptı

1999 yılından bu yana düzenlenen HPKON, hidrolik pnömatik teknolojilerinde bilgi paylaşımı, mühendislik birikimi, yenilikçi çözümler ve sektörün geleceğine dair perspektif geliştirilmesi açısından önemli bir platform olmayı sürdürüyor. Bu yıl İzmir’de gerçekleşen HPKON 2025, dört gün boyunca sunduğu bilimsel içerik, teknoloji odaklı yaklaşım ve güçlü katılımcı profiliyle Türkiye’nin akışkan gücü alanındaki en kapsamlı organizasyonlarından biri olarak tamamlandı.