Son Mühür- ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın bu saldırılara hızla karşılık vermesinin ardından hava trafiğinde kelimenin tam anlamıyla alarm verilmek zorunda kalındı.

Savaş uçaklarının ve balistik füzelerin gökyüzünü ele geçirdiği bölgede son duruma yönelik açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi.

''İran’da yaşanan gelişmeler çerçevesinde bölgedeki hava sahası ve trafik akışına ilişkin mevcut durum aşağıda yer almaktadır'' denilen açıklamada şu görüşlere yer verildi.



Hava Sahası Durumu;



- İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık veya kısıtlamalar uygulanmaktadır.

- Afganistan hava sahasında hava trafik hizmeti verilmemektedir.

- Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında (Emirates FIR) hava yolu düzenlemeleri uygulanmaktadır.

Havalimanı Kısıtlamaları (NOTAM);

- İsrail’de Ben Gurion Havalimanı kısıtlı operasyonla hizmet vermektedir. Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanları kapalıdır.

- Suriye’de Şam ve Halep Uluslararası Havalimanlarında operasyonel durum yayımlanan NOTAM’lar kapsamında değişkenlik göstermektedir.



Hava Trafik Akışı;



- Trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan – Mısır – Türkiye – GKRY hattı üzerinden,

- Kısmen Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlanmaktadır.

- Bu kapsamda ülkemiz hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekte olup, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

- 28 Şubat 2026 tarihinde bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş divert etmiş, bunların 9’u İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmiştir.

Tahran'da kalan 2 uçağımız var...



İran Hava Sahasından Etkilenen Türk Tescilli Hava Araçları;

- Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları’na ait 2 uçak yerde bulunmaktadır.

- Türk taşıyıcılarının seferlerinde mevcut kısıtlamalar çerçevesinde rota değişiklikleri uygulanmaktadır.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.