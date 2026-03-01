İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletinden gelen haberler, Şeceretü’t-Tayyibe İlkokulu'nu hedef alan saldırının yarattığı bilançonun her geçen saat ağırlaştığını gösteriyor. Minab kentindeki kız okuluna yönelik gerçekleştirilen ve arkasında ABD ile İsrail'in olduğu belirtilen bu kanlı eylemde can kaybı 115'e ulaşırken, bölge halkı büyük bir yas dalgasıyla sarsılıyor.

Öğretmen ve veliler de…

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının güncellendiğini bildirerek 95 kişinin de yaralı olarak tedavi altında olduğunu kaydetti. Okul binasındaki enkaz kaldırma ve arama kurtarma faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Radmehr, yaşamını yitirenler arasında sadece öğrencilerin değil, o sırada okulda bulunan öğretmen ve velilerin de yer aldığını acıyla ifade etti.

Milli yas ilan edildi

Yaşanan bu büyük facianın ardından Hürmüzgan Valiliği, hayatını kaybedenlerin anısına eyalet genelinde yarın için bir günlük milli yas kararı aldı.