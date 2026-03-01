Son Mühür / Resmî Gazete’nin 1 Mart 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile terörün finansmanına yönelik malvarlığı dondurma listesinde değişikliğe gidildi. Kararla birlikte "El Nusra Cephesi" (Al-Nusrah Front for the People of the Levant) isimli organizasyonun mal varlığının dondurulmasına ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 10994 sayılı karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca hayata geçirildi.

Resmen iptal edilmiş oldu

Söz konusu düzenleme ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) çeşitli yıllarda aldığı terörle mücadele kararları çerçevesinde, 30 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli listede değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişiklikle beraber, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş ve Organizasyonlar" başlığı altında listelenen El Nusra Cephesi’ne yönelik daha önce tesis edilen mal varlığı dondurma hükümleri resmen iptal edilmiş oldu.

Danıştay yolu açık

Yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe giren karar uyarınca, ilgili tarafların 60 gün içerisinde Danıştay nezdinde dava açma hakları bulunuyor. Kararın uygulanmasına ilişkin süreçler ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından koordine edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989, (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listenin "B-DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş ve Organizasyonlar" başlıklı bölümünde yer alan "AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT" isimli organizasyona ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Karara karşı, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde, Resmî Gazete'de yayımını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilir.”