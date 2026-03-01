Ortadoğu'da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı harekatın ardından bölge genelinde tansiyon en üst seviyeye çıktı. İran’ın bu operasyona misilleme olarak başlattığı yoğun hava saldırılarının İsrail’den sonra Birleşik Arap Emirlikleri’ni de hedef aldığı bildirildi. Son gelen raporlara göre, İran’a ait kamikaze insansız hava araçlarından (İHA) biri Dubai’nin dünyaca ünlü simgesi olan Burj Al Arab oteline isabet etti.

Saldırıların ardından Dubai genelinde büyük bir hareketlilik yaşanırken, kentin farklı noktalarından patlama sesleri ve dumanların yükseldiği görüldü.