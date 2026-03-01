İran’ın, ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği ortak operasyona yanıt olarak başlattığı misilleme saldırısında fırlatılan bir füze doğrudan Tel Aviv’e düştü. Gush Dan olarak adlandırılan genişletilmiş Tel Aviv bölgesinde iki binayı hedef alan füzenin, çevredeki yapılar ve park halindeki araçlarda da ağır tahribata yol açtığı bildirildi. Yerel basın organları, bu olayın İran tarafından fırlatılan füzeler arasında doğrudan bir noktayı vurduğu kamuoyuna yansıyan ilk vaka olduğunun altını çizdi.

Rapora göre; en az bir sivilin durumu ağır

İsrail’in acil müdahale birimi Magen David Adom tarafından servis edilen ilk raporlara göre, söz konusu balistik füze saldırısı sonucunda en az bir sivilin durumu ağır olduğunun altı çizildi. 40’lı yaşlarında olduğu belirtilen bu kişi hızla hastaneye sevk edilirken, ekiplerin bölgede başka yaralıların bulunma ihtimaline karşı tarama faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi. Bu gelişmelere ek olarak Kanal 12 televizyonu, meydana gelen şiddetli patlamaların etkisiyle farklı seviyelerde yaralanmaların yaşandığı bilgisini paylaştı.