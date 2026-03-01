ABD Başkanı Donald Trump, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamada İran Dini Lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybettiğini bildirdi. Başkan Trump, paylaşımında Hamaney’i "tarihin en kötü insanlarından biri" olarak nitelendirerek ölüm haberini kamuoyuyla paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tarihin en kötü insanlarından biri olan Hamaney öldü" dedi.

Bekayi son açıklamasında 'Güvende' demişti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi tarafından yapılan son açıklamada, ülke lideri Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın "Güvende ve sağ salim." oldukları bildirildi.