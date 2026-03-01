Ortadoğu'da tırmanan askeri gerilim, bölgedeki sivil havacılık trafiğini durma noktasına getirdi. ABD ve İsrail'in İran topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından Tahran yönetimi hem hava sahasını kapattığını hem de bölgedeki Amerikan üsleri ile İsrail hedeflerine misilleme başlattığını duyurdu. Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın da trafiğe kapatılmasıyla birlikte bölgedeki güvenlik riskleri en üst seviyeye ulaştı.

2 Mart’a kadar askıya alındı

Bu sıcak gelişmelerin yansıması Türkiye’deki havalimanlarında doğrudan hissediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güvenlik gerekçesiyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün yönüne yapılacak tüm uçuşların 2 Mart tarihine kadar askıya alındığını bildirdi. Ayrıca Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferleri de günlük değerlendirmeler doğrultusunda durduruldu.

106 sefer güvenlik engeline takıldı

Havacılık operasyonlarındaki aksama verilerine bakıldığında tablonun ciddiyeti daha net görülüyor. İstanbul Havalimanı’ndaki uçuş bilgi ekranları iptal haberleriyle dolarken, son 48 saat içerisinde toplam 227 seferin programdan çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. 28 Şubat günü 121 uçuş gerçekleştirilemezken, 1 Mart tarihinde ise 106 sefer güvenlik engeline takıldı. İptal edilen bu trafiğin önemli bir kısmını karşılıklı gidiş-dönüş seferleri oluşturuyor.