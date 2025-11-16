Son Mühür- Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik ilk saldırısının ardından geçen süre üç yılı çoktan geride bıraktı. Her iki tarafı da hem ekonomik hem de asjeri anlamda yıprandığı süreçte Ukrayna kanadından Rusya'ya esir taksı hakkında mesaj geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Güvenlik Konseyi Başkanı, Ukrayna'nın Rusya ile tutuklu değişimini yeniden başlatmak için çalıştığını ve 1.200 Ukraynalının serbest bırakılmasını umduğunu söyledi.



Zelenskiy, Pazar günü Telegram mesajlaşma uygulamasında yayınlanan bir videoda, "Görüşmelerin yeniden başlamasını bekliyoruz. Artık birçok toplantı, müzakere ve görüşme buna adanmış durumda." dedi.

Türkiye ve BAE devrede...



Güvenlik Şefi Rustem Umerov, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kiev'in ortaklarının desteğiyle Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde değişim sürecinin yeniden başlatılması konusunda istişarelerde bulunduğunu söyledi.

2022 yılında Türkiye'nin arabuluculuğunda İstanbul'da bir araya gelen taraflar esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.