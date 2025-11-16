Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin enerji güvenliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım attıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden gaz ithalatına dair açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Ukrayna ile Yunanistan arasında doğal gaz tedarikine yönelik yeni bir anlaşmanın hazırlandığını bildirdi. Zelenskiy, bu anlaşmanın, Ukrayna’ya mümkün olduğunca fazla gaz ithalatı sağlayacak yeni bir tedarik yolu oluşturacağını ifade etti.

Rus Saldırılarının maliyeti karşılanacak: 2 milyar avroluk finansman yolda

Başkan Zelenskiy, Rus saldırıları sebebiyle Ukrayna'nın iç üretimde yaşadığı kayıpları telafi etmek için yaklaşık 2 milyar avro tutarında bir finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu ithalatın finansmanı için birçok uluslararası anlaşmanın imzalandığını kaydeden Zelenskiy, gereken miktarın karşılanacağını güvencesini verdi.

Zelenskiy, ithalatın finansmanında yer alan paydaşları sıralayarak, Ukrayna hükümetinin kendi kaynaklarını ayırdığını, ayrıca Avrupa Komisyonu garantileri altında Avrupa bankaları ve Ukrayna bankalarının da sürece dahil olduğunu vurguladı.

Uluslararası ortaklar kış tedariki için harekete geçti

Ukrayna lideri, gaz tedarikini güvence altına almada uluslararası işbirliğinin önemini şu sözlerle dile getirdi: Norveç'in aktif yardım sağladığını ve Amerikalı ortaklarla yoğun çalışmaların devam ettiğini belirtti. Zelenskiy, bu ortak çabalar sayesinde kış tedariki için geniş fırsatlar oluşturulduğunu kaydetti.