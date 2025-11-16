ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Berks County’de yaşanan olay, hem polisleri hem de çevredekileri şaşkına çevirdi. Evinde tüfeğini temizleyen 53 yaşındaki bir adam, silahı yatağın üzerine bıraktıktan kısa süre sonra beklenmedik bir kazayla vuruldu.

Polisin açıklamasına göre olay, adamın tüfeğini temizledikten sonra yatağa koymasıyla başlayan talihsiz bir zincirleme etki sonucu gerçekleşti. Evde bulunan köpek, yatağa aniden atlayınca tüfeğin tetiğine temas etti ve silah kazara ateş aldı. Ateşlenen tüfekten çıkan mermi, adamın sırtına isabet etti.

Silah sesi üzerine komşuların ihbarda bulunmasıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Yetkililer, yaralının durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ancak ilk bulguların olayın tamamen “kazara meydana gelen bir ateşleme” olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yetkililer, evde silah temizliği sırasında alınması gereken güvenlik önlemlerine dikkat çekerek benzer kazaların önlenmesi için silahların boşaltılmış şekilde tutulması gerektiğini vurguladı.