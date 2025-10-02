Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürerken, taraflar arasında gerçekleşen yeni esir takasıyla 185 asker ve 20 sivil özgürlüğüne kavuştu. Takasın ardından iki ülke de resmi açıklama yaptı.

Karşılıklı 185 asker serbest kaldı

Rusya Savunma Bakanlığı, esir değişimi kapsamında 185 Rus askerinin ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 185 savaş esirinin Ukrayna’ya teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 20 sivilin de özgürlüğüne kavuştuğu ve Belarus üzerinden güvenli şekilde geri dönüşlerinin sağlandığı belirtildi.

Serbest bırakılanlara psikolojik ve tıbbi destek

Rusya Savunma Bakanlığı, serbest bırakılan asker ve sivillerin Belarus’ta bulunduklarını, burada kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi desteğin verildiğini kaydetti. Bakanlık, askerlerin durumlarının yakından takip edildiğini vurguladı.

Zelenskiy’den “Herkesi geri getireceğiz” mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 185 askerin ve 20 sivilin serbest bırakıldığını doğruladı.

Zelenskiy, “Bu takası mümkün kılan herkese teşekkür ederiz. Herkesi geri getirmeliyiz ve bunun için her gün çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri, esir düşen tüm asker ve siviller için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Savaşta esir takasları devam ediyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken taraflar zaman zaman esir takasıyla gündeme geliyor. Son takas, iki ülke arasındaki gerilime rağmen diplomatik kanalların hala açık olduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.