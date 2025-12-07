Son Mühür- Uganda'da yaklaşan cumhurbaşkanı seçimi öncesi tansiyon yükseldi.

Uganda'nın muhalif adayı Bobi Wine, 15 Ocak'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülkenin kuzeyinde artan şiddet olayları nedeniyle seçim kampanyası yürütürken yardımcıları ve destekçileriyle birlikte güvenlik güçleri tarafından dövüldüğünü söyledi.

Gerçek adı Robert Kyagulanyi olan pop yıldızından siyasetçiye dönüşen Wine, 2021'deki son seçimde ikinci olmasının ardından 81 yaşındaki Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'ye ikinci kez meydan okuyor.



Saldırının görüntülerini paylaştı...



Bobi Wine, X hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda, Uganda'nın kuzeyindeki en büyük şehir olan Gulu'daki bir kampanya merkezine yaklaşırken yüzüne bastonla vurulduğunu ve onunla olan diğer destekçilerinin de dövüldüğünü ve hastaneye kaldırılmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

"Polis ve asker üniformalı suçlular bize sopa ve taşlarla saldırdı ve halkımızı dövmeye başladı," dedi bir gönderide. "Serserilerden biri yüzüme sopayla vurdu... birkaç yoldaşım hastaneye kaldırıldı. Tüm bunlar Museveni'nin halktan ölesiye korkması yüzünden." mesajı verdi.

