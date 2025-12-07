İran’da araç ön satışları ve yatırım vaadiyle 34 binden fazla kişiden para topladığı belirlenen “Rızayat Hodro Taravat Novin” adlı şirkete yönelik soruşturmada birinci sanık Muhammed Gaffari hakkında verilen idam kararı infaz edildi. Kazvin Eyaleti Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, sanığın “ülkenin ekonomik düzenini büyük ölçekte bozmak” ve “örgütlü dolandırıcılık” suçlarından yargılandığı, hükmün Yargıtay tarafından onanması sonrası sabah saatlerinde uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, şirketin 2013’te Takistan kentinde fiilen faaliyete başladığı, Gaffari’nin ise 2013’ten bu yana binlerce kişiden topladığı paralarla sistematik bir dolandırıcılık ağı kurduğu kaydedildi. Sanığa borçlarını ödemesi ve mağdurlarla uzlaşması için birçok kez süre tanınmasına rağmen herhangi bir ödeme yapılmadığı, bu nedenle cezanın infaz edildiği belirtildi.

Hayır kurumu görüntüsüyle güven kazanıp binlerce kişiyi mağdur etti

Soruşturma dosyasına göre Gaffari, aile üyeleri, yakınları ve “pazarlamacı” olarak görevlendirilen kişilerden oluşan geniş bir yapı üzerinden Kazvin ve çevre illerde yoğun reklam çalışmaları yürüttü. Şirketin, hayır kurumu görüntüsü altında sosyal faaliyetler düzenleyerek vatandaşların güvenini kazandığı ifade edildi.

Gaffari’nin piyasa fiyatının altında araç teslimi vaadiyle binlerce kişiyle sözleşme imzaladığı, daha sonra faaliyet alanını araç ticaretinin dışına çıkararak kar ortaklığı ve konut yatırımı adı altında da para toplamaya başladığı aktarıldı.

Hazırlanan raporlara göre, müşterilerin yalnızca yüzde 4’üne araç teslim edildiği, geri kalan sözleşmelerde herhangi bir teslimat yapılmadığı, bazı kişilere ise sadece kar payı adı altında sınırlı ödeme yapıldığı belirlendi. Sistemin, üretken bir sermayeye dayanmadan, halktan toplanan paralarla yine halka ödeme yapılan bir yapıyla işletildiği kaydedildi.

28 sanıklı dava: İran yargı tarihinde en kapsamlı dolandırıcılık dosyalarından biri

Kazvin’de Ekonomik Sisteme Müdahale Suçlarına Bakan Özel Mahkeme’de görülen davada 28 binden fazla şikayetçi, 28 sanık yer aldı. Mahkeme, Gaffari hakkında idam kararı verirken diğer sanıklara uzun süreli hapis cezaları uygulanmasına hükmetti. Ayrıca şirketin tamamen kapatılmasına ve mağdurlara yapılacak ödemelerin İran Merkez Bankası’nın enflasyon endeksine göre hesaplanmasına karar verildi.

Mağdurlar ağır kayıplar yaşadı

Açıklamada, sanığın eylemlerinin binlerce kişi üzerinde ağır maddi kayıplara ve ciddi psikolojik travmalara yol açtığı belirtildi. Bazı ailelerin bu süreçte dağıldığı, birkaç şikayetçinin dava sürecindeki yoğun baskılar nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Tazminat işlemleri devam ediyor

İnfaz kararı uygulanmasına rağmen, mağdurların zararlarının karşılanmasına yönelik sürecin sürdüğü vurgulandı. Gaffari’ye ait taşınır ve taşınmaz malların haczedildiği, satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından elde edilecek gelirin şikayetçilere aktarılacağı ifade edildi.