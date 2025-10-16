Son Mühür - Son zamanlarda UFO ve astral seyahatle ilgili açıklamalarıyla magazin basınında sıkça yer alan şarkıcı Yusuf Güney, Türkiye’den ayrılma kararı verdi.

SnobMagazin’in haberine göre Güney, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Temelli olarak İngiltere’ye dönüyorum. Beni ülkeme küstürdüler”

''Çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz''

“Çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Dünyalar arasında savaş… Şu an Amerika’da neden bu kadar UFO olayı patladı? Uzaylı diye bir şey yok bu arada. Hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var”

Uzaya gittiğini söylemişti

“Bazı şeyleri anlatamıyorum, başım farklı bir tehlikeye girer. Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz”