Son Mühür- Katy Perry ile Justin Trudeau’nun yer aldığı kare, Kishida tarafından perşembe günü sosyal medyada yayımlandı. Perry, kahverengi mini etek, kısa ceket ve topuklu botlardan oluşan kombiniyle şıklığıyla öne çıkarken; Trudeau gri takım elbise ve kravatıyla resmi bir görüntü sergiledi.

2021–2024 yılları arasında Japonya Başbakanlığı görevini yürüten Kishida, paylaşımında Perry’den bahsetmeyerek yalnızca, “Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau partneriyle Japonya’yı ziyaret etti ve eşimle birlikte öğle yemeğine katıldı” ifadelerini kullandı. Kishida ayrıca Trudeau ile döneminde yürütülen yakın iş birliğini hatırlatarak dostluğun devam etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Perry’nin anılmaması tartışma yarattı

Kishida’nın paylaşımında Perry’nin adının geçmemesi, sosyal medya kullanıcıları arasında “tanımadı mı?” yorumlarına yol açtı. Bazı kullanıcılar esprili mesajlar paylaştı; en çok etkileşim alan yorum ise, “Bu herhalde geleceğin Bayan Trudeau’su olmalı” ifadeleriyle dikkat çekti.

Sosyal medyada çok konuşuldu

Fotoğraf kısa sürede global gündeme taşınırken, hem Perry’nin görünümü hem de çiftin ilişkisiyle ilgili çok sayıda değerlendirme yapıldı. Kullanıcılar, Japonya eski Başbakanının pop yıldızını tanımadığı yönünde göndermelerde bulunarak paylaşımı mizahi bir dille yorumladı.