Son Mühür - FIFA, ulusal lig maçlarının yurt dışında oynanmasını engellemek için hukuki girişimlerde bulunmayı planlıyor. Bu adım, UEFA’nın Villarreal-Barcelona maçının Miami’de oynanmasına onay vermesinin ardından gündeme geldi. İki kurum arasındaki gerilim, futbolun geleceğini etkileyebilecek seviyeye ulaşabilir.

FIFA işe el attı

İngiliz The Guardian’ın haberine göre, UEFA geçtiğimiz günlerde İspanyol takımları Villarreal ve Barcelona arasında oynanacak maçın ABD’nin Miami kentinde yapılmasına onay verdi. UEFA, kararını FIFA’nın mevcut düzenlemelerine dayandırsa da, FIFA bu uygulamaya sıcak bakmıyor. Kurumun, “futbolun ulusal dengesini koruma” gerekçesiyle bu tür organizasyonları engellemeye çalıştığı ifade ediliyor.

Futbolda ABD ve Asya pazarı

FIFA’nın olası yasağı, Avrupa kulüplerinin küresel pazarlama stratejilerini doğrudan etkileyebilir. Özellikle ABD ve Asya pazarlarında düzenlenecek lig maçları, kulüpler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Ancak FIFA’nın bu konuda sert bir tavır takınması, UEFA ile yeni bir uluslararası hukuk mücadelesinin kapısını açabilir. Futbol dünyası şimdi “Lig maçları yurt dışında oynanabilecek mi?” sorusuna yanıt arıyor.