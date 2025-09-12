UEFA, Çekoslovakya’nın 1976’da kazandığı Avrupa Şampiyonluğu’nun ardından 33 yıl sonra Slovakya’yı da EURO 1976 şampiyonu olarak ilan etti. Bu karar, turnuva tarihinde bir şampiyonluğun iki ülke arasında paylaşılması açısından bir ilk oldu.

Çekoslovakya’nın Şampiyonluğu ve Ülkenin Dağılması

Çekoslovakya, 1976’da Avrupa Şampiyonluğu’nu kazanmıştı. 1992 yılında ülkenin dağılmasıyla birlikte bugüne kadar sadece Çekya resmi şampiyon olarak kabul ediliyordu.

UEFA’dan Tarihi Karar

UEFA, 33 yılın ardından Slovakya’yı da EURO 1976 şampiyonu olarak tanıdı. Böylece turnuva tarihinde ilk kez bir şampiyonluk iki ülke arasında paylaşılmış oldu.

Futbol Tarihinde Bir İlke İmza Atıldı

Kararla birlikte EURO tarihindeki şampiyonluklar listesi güncellendi. UEFA, kararın arkasında, ülkenin dağılması ve tarihsel katkıların her iki ülke tarafından paylaşılması gerektiği gerekçesini gösterdi.