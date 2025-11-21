Asena Keskinci'nin annesi Ayşe Keskinci, eski eşi Güray Keskinci'den olan kızının çocukluk dönemindeki oyunculuk kariyerinde destekleyici rol üstlendi. Özel hayatını medyadan uzak tutan Ayşe Keskinci, son dönemde kızının açıklamalarıyla gündeme geldi. Bu süreçte aile içi dinamikler ve geçmiş olaylar kamuoyunun dikkatini çekti.

Ayşe Keskinci Kimdir Kaç Yaşında Nereli

Ayşe Keskinci, oyuncu Asena Keskinci'nin annesi olarak tanındı. Kızı Reyhan Asena Keskinci 20 Nisan 2001'de İstanbul'da doğdu. Ayşe Keskinci, kızının çocuk yaşta başladığı oyunculuk serüveninde yanında yer aldı ve set ortamlarını yakından takip etti. Doğum tarihi ve kesin yaşı hakkında resmi bilgi bulunmadı, ancak kızı Asena Keskinci'nin yaşı dikkate alındığında 40'lı veya 50'li yaşlarda olduğu değerlendirildi. Memleketi ve kökenine dair detaylar kamuoyuyla paylaşılmadı. Mesleği konusunda da net bir veri yer almadı, özel yaşamını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih etti. Aile odaklı bir profil çizen Ayşe Keskinci, kızının kariyer başlangıcında önemli destek sağladı ve Bez Bebek gibi projelerde dolaylı olarak rol aldı.

Ayşe Keskinci Aile Hayatı ve Kızı Asena Keskinci

Ayşe Keskinci, eski eşi Güray Keskinci ile evliliklerinden Asena Keskinci'yi dünyaya getirdi. Kızı, çocuk yaşta Bez Bebek dizisinde Yağmur karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ayşe Keskinci, bu dönemde kızının set süreçlerini yönetti ve aile olarak oyunculuk kariyerine katkı sağladı. Boşanma sonrası velayet ve aile ilişkileri özel kaldı, ancak son açıklamalarla geçmiş olaylar gündeme taşındı. Asena Keskinci'nin büyüme sürecinde annesiyle yakın bağ kurduğu bilindi. Ayşe Keskinci, kızının eğitim ve kariyer gelişimini takip etti, magazin dünyasının dışında sade bir yaşam sürdürdü. Aile bağları, Asena Keskinci'nin son dönemde yaptığı paylaşımlarla yeniden tartışma konusu oldu.

Ayşe Keskinci Eşi Güray Keskinci'den Neden Boşandı?

Ayşe Keskinci ile Güray Keskinci'nin boşanması, kızları Asena Keskinci'nin iddialarıyla gündeme geldi. Asena Keskinci, boşanmanın Bez Bebek dizisi döneminde gerçekleştiğini belirtti ve annesiyle babasının ayrılığında üçüncü bir kişinin rol oynadığını öne sürdü. Bu kişiyle babasının uzun yıllardır birlikte yaşadığını ifade etti. Evrim Akın cephesinden yapılan açıklamada, Güray Keskinci ile son 3 yıldır sevgi ve saygıya dayalı birliktelik olduğu doğrulandı, geçmiş iddialar reddedildi. Boşanmanın resmi nedeni mahkeme kayıtlarında yer alsa da kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu gelişmeler, aile içi olayların yıllardır süren etkisini ortaya çıkardı ve hukuki süreçlerin devam edebileceği belirtildi.